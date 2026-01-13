В Баку завтра ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Завтра, 14 января в Баку ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, в отдельных местах осадки могут усиливаться, а дождь переходить в мокрый снег. Ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит 1–4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80–85 %.

В регионах Азербайджана местами прогнозируются осадки, мокрый снег, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, также ожидается периодический туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 5–9 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3–8 градусов мороза, днем - 0–3 градуса мороза.