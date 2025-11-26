В Баку завтра ожидается 17°С тепла

В Азербайджане 27 ноября ожидается до 20 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, но преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман и моросящий дождь. Ветер будет преимущественно северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-85% ночью и 67-70% днем.

В районах Азербайджана также будет преобладать сухая погода без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь. Местами ожидается туман при преобладающем восточном ветре. Температура воздуха ночью 5-9°, днем 16-20° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 12-17° тепла.