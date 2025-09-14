Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Баку усилился ветер и продолжается дождь

    Экология
    • 14 сентября, 2025
    • 17:48
    По данным на 17:00 14 сентября, в большинстве районов Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гобустане, Алтыагаче, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Мингячевире, Евлахе, Шамкире, Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре наблюдаются дожди ливневого характера. В Шахдаге выпал снег.

    Северо-западный ветер усиливается в Нефтчале до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 19 м/с,  в Джульфе - до 18 м/с.

    Bakıda küləyin sürəti artıb, yağış yağır

