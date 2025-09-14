В Баку усилился ветер и продолжается дождь
Экология
- 14 сентября, 2025
- 17:48
По данным на 17:00 14 сентября, в большинстве районов Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гобустане, Алтыагаче, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Мингячевире, Евлахе, Шамкире, Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре наблюдаются дожди ливневого характера. В Шахдаге выпал снег.
Северо-западный ветер усиливается в Нефтчале до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 19 м/с, в Джульфе - до 18 м/с.
Последние новости
18:00
Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в КитаеВ регионе
17:53
Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 летИндивидуальные
17:48
В Баку усилился ветер и продолжается дождьЭкология
17:27
Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою винуДругие страны
17:24
США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросамДругие страны
17:14
В Ханкенди предотвращена вооруженная провокацияПроисшествия
17:06
Фото
Президент принял участие в открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университетаВнутренняя политика
17:02
МИД Турции выразил протест ГрецииВ регионе
16:46