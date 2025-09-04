Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    В Баку усилился ветер

    Экология
    • 04 сентября, 2025
    • 10:55
    В Баку усилился ветер

    На отдельных территориях Азербайджана наблюдается ветреная погода.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В настоящее время дует северо-западный ветер, максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 20 м/с, в Джульфе - 17 м/с.

