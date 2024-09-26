В Баку прошел первый день обсуждений на тему "зеленой модели" развития стран Северной Европы

В Баку прошел первый день обсуждений на тему "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) с участием экспертов по климату.

В Баку прошел первый день обсуждений на тему "зеленой модели" развития стран Северной Европы (NORDIC TALKS: Nordic Green Model) с участием экспертов по климату.

Как передает Report, эксперты рассказали о своем опыте перехода на зеленую энергию.

Они отмечали, что переход давался этим странам нелегко, однако он является необходимым условием для сохранения окружающей среды в этих странах.

Так, старший советник по ветроэнергетике Датского энергетического агентства Уильям Лим рассказал, что Дании потребовалось много времени для реализации экологических инициатив и зеленого перехода.

"Вы не можете контролировать солнце и ветер, но вы должны научиться использовать их в качестве источников энергии", - сказал он.

В свою очередь финский эксперт, гендиректор Коалиции по лидерству в области климата Туули Каскинен отметила, что изменения климата влияют и на мировую торговлю, указав на необходимость бизнесу подстраиваться под изменения климата и зеленые инициативы. По ее словам, с подобной глобальной проблемой человечество еще не сталкивалось, однако совместными усилиями ее можно преодолеть.

"Это глобальная проблема, но и решения тоже глобальны. Поэтому важно работать вместе, преодолевая границы", - сказала она.

Специальный советник Министерства иностранных дел Норвегии по зеленому переходу Пер Странд Шоста в свою очередь подчеркнул, что западные страны должны до последнего стремиться к сокращению вредных выбросов в атмосферу.

"Мы должны постараться сделать так, чтобы вполне законное стремление развивающихся экономик к экономическому росту сочеталось с заботой об окружающей среде. Это чрезвычайно важно", - отметил он.

Глава международного отдела Шведского института экологических исследований Джина Аспелин Хедбринг отметила, что Швеция шла путем декарбонизации и зеленой энергетики уже несколько десятков лет. По ее словам, это долгий путь и, чтобы пройти его, необходима кооперация с другими странами, что позволит успешнее проводить экологические реформы.

"Когда мы говорим об энергоэффективности, энергетической гибкости и всех подобных вопросах, мы должны делать все сообща. Вместе мы делаем гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это требует времени. Это не спринт, а марафон", - добавила она.