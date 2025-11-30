В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами пройдут дожди.

Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 14-17° тепла.

Атмосферное давление установится на отметке 762 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 80-85, днем 70-75%.

В регионах Азербайджана, начиная с западных районов, местами пройдут осадки, кое-где интенсивного характера, в горных районах есть вероятность снега. Местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 12-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-6° тепла.