Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    • 30 ноября, 2025
    • 12:45
    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове 1 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами пройдут дожди.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, в столице и на полуострове юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 14-17° тепла.

    Атмосферное давление установится на отметке 762 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 80-85, днем 70-75%.

    В регионах Азербайджана, начиная с западных районов, местами пройдут осадки, кое-где интенсивного характера, в горных районах есть вероятность снега. Местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 12-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-6° тепла.

    прогноз погоды национальная служба гидрометеорологии
    Dekabrın ilk gününün hava proqnozu açıqlanıb
    Elvis

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Саудовской Аравии подчеркнули внутриисламскую солидарность в Азербайджане

    Религия
    13:19

    "Бавария" повторила рекорд Бундеслиги по результативности в каждом матче

    Футбол
    13:11
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    13:07
    Фото

    В Лачыне состоялась церемония закрытия Года "Культурной столицы СНГ – 2025"

    Kультурная политика
    13:05
    Фото

    На Филиппинах прошли массовые акции протеста против коррупции

    Другие страны
    12:59

    Масим Мамедов рассказал о запланированных на следующий год работах в Лачыне

    Внутренняя политика
    12:50

    Украина и Норвегия заключили соглашение о совместном производстве беспилотников

    Другие страны
    12:45

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:37

    Число погибших из-за наводнений на Шри-Ланке приближается к 200

    Другие страны
    Лента новостей