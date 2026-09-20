Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет град

    Экология
    • 20 сентября, 2026
    • 12:23
    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет град

    В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 21 сентября пройдут дожди, в ряде регионов выпадет град.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, в столице и на полуострове завтра ожидается переменная облачность, погода преимущественно без осадков. Однако вечером в пригородах Баку возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 20-23, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем 50-60%.

    В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах прогнозируются дожди. Местами осадки будут интенсивными, пройдут грозы, выпадет град. Ночью и утром в горах будет туман, ожидается восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 29-33° тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Bakıda yağış yağacaq, bəzi rayonlara dolu düşəcək
    Azerbaijan weather forecast for September 21

    Последние новости

    14:58

    В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчины

    Происшествия
    14:49

    Беллингем согласовал новый контракт с "Реалом"

    Футбол
    14:34

    Сербия высвободит часть запасов дизеля для предотвращения роста цен

    Другие страны
    14:32

    В Минобороны Турции поздравили Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    14:24

    Посольство Турции: Чтим память наших братьев, отдавших жизни за суверенитет Азербайджана

    Внешняя политика
    14:17

    Масим Мамедов находится с визитом в Китае

    Внешняя политика
    14:09

    Макрон и Карни обсудят укрепление экономических и оборонных связей

    Другие страны
    13:49

    Во Франции стоимость дизеля достигла рекордно высокой отметки

    Другие страны
    13:35

    Эрдоган 22 сентября выступит на Генассамблее ООН

    В регионе
    Лента новостей