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В Баку проходит международная конференция по Каспию

В Баку проходит международная конференция по Каспию В Баку проходит Международная конференция в гибридном формате на тему "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия" при организации Министерства экологии и природных ресурсов и поддержке Программы р
Экология
5 июля 2022 г. 10:05
В Баку проходит международная конференция по Каспию

В Баку проходит Международная конференция в гибридном формате на тему "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия" при организации Министерства экологии и природных ресурсов и поддержке Программы развития ООН.

Как сообщает Report, наряду с представителями прикаспийских стран, в мероприятии принимают участие вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Ибрагим Гулиев, секретарь межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) Абдалла Мокссит, исполняющий обязанности резидента представительства Азербайджана в программе развития ООН Чару Бист, вице-президент SOCAR Халик Мамедов и другие официальные лица.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обратился к участникам конференции в видеоформате.

В выступлении была представлена информация об актуальных проблемах Каспийского моря, мерах, принимаемых в нашей стране в этой области, национальных и региональных адаптационных планах и значении регионального сотрудничества на примере "Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря".

На конференции с участием экспертов прикаспийских стран, представителей международных организаций и зарубежных экспертов будут обсуждены текущие и ожидаемые колебания уровня Каспийского моря, а также вопросы расширения сотрудничества для определения национальных и региональных адаптационных мероприятий с учетом прогнозов климата и уровня моря.

Агентство Report оказывает информационную поддержку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Xəzərlə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

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