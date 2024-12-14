В Баку порывы ветра достигают 30 метров в секунду

Сегодня в Баку и на Апшеронском полуострове идет мокрый снег, порывы северо-западного ветра достигают 30 метров в секунду.

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове идет мокрый снег, порывы северо-западного ветра достигают 30 метров в секунду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

По данным станции Нефтяных камней, высота волн в море составляет 5,6 метра.

В соответствии с оранжевым предупреждением, сила ветра достигает 34 м/с в Загатале, 32 м/с в Мингячевире, 31 м/с в Геранбое, 30 м/с в Тертере, Нафталане, Агдаме, Барде, Балакяне, Шеки, Исмаиллы, Тертере, 28 м/с в Гяндже, Гёйчае, 24 м/с в Евлахе.

Снежная погода наблюдается в Губе, Гусаре, Алтыагаче, Шахдаге, Гобустане, Дашкесане, Лерике, Гахе, Гедабее, Ходжалы, Лачине, Шаруре, Физули, Джебраиле, Кяльбаджаре и Шуше.

Дождливая и ветреная погода на территории страны продержится до полудня.