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В Баку ожидаются туман и изморось

В Баку ожидаются туман и изморось В Баку и на Абшеронском полуострове 30 января ожидается переменная облачность, местами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков.
Экология
29 января 2023 г. 12:49
В Баку ожидаются туман и изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове 30 января ожидается переменная облачность, местами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром прогнозируются слабый туман и изморось. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Днем осадки прекратятся. Местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 1° тепла, днем - 7-10° тепла, в горах ночью - 10-15° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 30
Версия на азербайджанском языке Bakıda çiskin olacaq, dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq

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