Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    • 21 сентября, 2025
    • 12:42
    В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине 22 сентября местами пройдут кратковременные дожди.

    Как передает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, в столице и на полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами пройдут кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

    Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 19-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами, возможны локальные ливни и град. В высокогорье выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, временами будет наблюдаться туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-9° тепла.

    прогноз погоды национальная служба гидрометеорологии ветер, дожди и грозы
    Sabah bəzi rayonlara yağış və qar yağacaq, dolu düşəcək - PROQNOZ

    Последние новости

    13:53
    Фото

    Состоялся медиатур в Ханкенди по случаю Дня государственного суверенитета

    Медиа
    13:44

    Хаби Алонсо стал третьим наставником "Реала", одержавшим победу в первых пяти матчах Ла Лиги

    Футбол
    13:32

    Задержаны лица, подозреваемые в совершении краж в Баку

    Происшествия
    13:19

    Азербайджанские кикбоксеры завершили чемпионат Европы с 21 медалью

    Индивидуальные
    13:12

    Глава ЕК: Евросоюз будет исходить из своих интересов в вопросе пошлин

    Другие страны
    12:54

    Главы МИД Израиля и Венгрии обсудили ситуацию в секторе Газа

    Другие страны
    12:53
    Фото

    Определились победители первого дня первенства Азербайджана по гимнастике

    Индивидуальные
    12:42

    В Баку завтра ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:29

    Пилот "Формулы 2": Гонка в Баку прошла для меня идеально

    Формула 1
    Лента новостей