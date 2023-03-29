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В Баку ожидаются дожди и грозы, температура воздуха резко понизится

В Баку ожидаются дожди и грозы, температура воздуха резко понизится С 30 марта по 1 апреля на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-30 м/с. Порывы ветра 31 марта могут достигать 35 м/с.
Экология
29 марта 2023 г. 17:17
В Баку ожидаются дожди и грозы, температура воздуха резко понизится

С 30 марта по 1 апреля на территории республики ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, местами до 25-30 м/с. Порывы ветра 31 марта могут достигать 35 м/с.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с 30 марта в Азербайджане ожидаются осадки и грозы. Температура воздуха понизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана с 30 марта ожидается резкое изменение погодных условий. Прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах - снег.

31 марта в большинстве районов ожидается мокрый снег и снег.

1 апреля во второй половине дня интенсивность осадков уменьшится. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах вероятно выпадение града. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами 35 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 8-10°. Возможно увеличение водности в реках.

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