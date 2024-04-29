В апреле в Азербайджане температура воздуха на 12 градусов превысила климатическую норму

Причиной повышения температуры воздуха на территории страны в последние дни является преобладающий умеренный юго-восточный ветер, вызванный потоком теплого воздуха с юга.

Причиной повышения температуры воздуха на территории страны в последние дни является преобладающий умеренный юго-восточный ветер, вызванный потоком теплого воздуха с юга.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

"В течение апреля температура воздуха была на 12 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура за месяц была зафиксирована 27 апреля – 30 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове и 32 градуса в регионах”.

По словам начальника службы, несмотря на это рекордный показатель не был обновлен. Согласно многолетним данным, рекордное значение апреля было зафиксировано в 1998 и 2012 годах, когда в Баку было 31,5 градуса тепла, а в регионах - 36-38 градусов.

"Жаркая погода, наблюдаемая на территории страны, продлится до 2 мая, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 25-30 градусов тепла, а в некоторых регионах - 27-32 градуса”, - сообщил он.