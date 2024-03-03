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В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег

В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег В Баку и на Абшеронском полуострове 4 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
3 марта 2024 г. 12:44
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Report, об этом говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии.

В столице и на полуострове ночью и утром местами будет слабый туман, прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем ​​- 8-13° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 70-80%, днем ​​50-60%.

В регионах Азербайджана погода преимущественно будет без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых местах днем ​​пойдет дождь, а в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром местами будет туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем ​​9-14° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем ​​от -2° до +3°. В некоторых горных районах ожидается гололед.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda külək əsəcək, bəzi rayonlara qar yağacaq

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