В Баку ожидается сильный ветер, температура понизится на 5-8 градусов

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6 сентября до утра 7 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6 сентября до утра 7 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, вечером 7 сентября в некоторых частях полуострова вероятны дожди.

В районах Азербайджана, начиная с вечера 6 сентября в северных и западных районах и до дневных часов 10 сентября, на территории страны ожидается нестабильная погода, интенсивные осадки. В Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Газах-Гянджинском, Центрально-низменном, Карабахском регионах и некоторых районах Восточно-Зангезурской зоны осадки будут интенсивными, возможны грозы, град.

Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха постепенно понизится на 5-8°.