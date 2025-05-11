В Баку ожидается пасмурная погода, в ряде районов возможны ливни

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в ряде пригородных районов возможен кратковременный дождь. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем - 20-25° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В северных и западных районах Азербайджана, местами возможны осадки и грозы. Ночью и вечером в отдельных местах возможны сильные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Временами ожидается туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 15-20° тепла.