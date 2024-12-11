О нас

В Баку ожидается мокрый снег

В Баку ожидается мокрый снег В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 декабря до утра 13 декабря временами ожидается дождь, 14 декабря в некоторых местах дождь перейдет в мокрый снег.
Экология
11 декабря 2024 г. 18:08
В Баку ожидается мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 декабря до утра 13 декабря временами ожидается дождь, 14 декабря в некоторых местах дождь перейдет в мокрый снег.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в отдельных частях полуострова есть вероятность кратковременных интенсивных осадков .

В районах Азербайджана, начиная со второй половины 12 декабря, в северных и западных районах временами ожидаются осадки, а в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах вероятны интенсивные осадки.

"Нестабильная, дождливая погода, вероятно, продлится с перерывами до полудня 14 декабря", - подчеркнула она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıya sulu qar yağacağı gözlənilir

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi