Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 19 января, 2026
    • 15:30
    В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура воздуха в ночь с 19 на 20 января опустится до 0°, а с 21 на 22 января составит 0-3° мороза.

    Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила предупреждение.

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 января до утра 21 января ожидаются осадки, местами выпадет мокрый снег и снег. В отдельных местах осадки могут усилиться.

    В связи с дождливой и ветреной погодой вероятна кратковременная метель.

    В регионах Азербайджана нестабильные погодные условия сохранятся до полудня 21 января, временами ожидаются осадки, местами выпадет мокрый снег и снег. В некоторых местах осадки могут усилиться. Минимальная температура воздуха в предгорных районах ожидается на уровне 6° мороза, в горных районах 7-12° мороза, в высокогорных районах - 18-23° мороза.

    На дорогах, особенно в горных и предгорных районах, ожидается гололед.

    Абшеронский полуостров прогноз погоды в Баку предупреждение синоптиков
    Bakıda çovğun olacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    16:19

    Президент Азербайджана удостоен премии Зайеда

    Внешняя политика
    16:13

    В России перевернулся автобус, есть пострадавшие

    Другие страны
    16:07

    Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% в 2025 году

    Финансы
    16:07

    Силы самообороны Японии обнаружили разведывательный корабль РФ вблизи Окинавы

    Другие страны
    15:58

    Азербайджан в 2025 году увеличил производство дизельного топлива почти на 23%

    Энергетика
    15:56

    В Азербайджане в 2025 году доходы от мобильной связи выросли почти на 5%

    ИКТ
    15:39

    Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по Газе

    В регионе
    15:36

    Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились в 2025 году почти на 47%

    ИКТ
    15:34

    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    Лента новостей