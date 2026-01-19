В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура воздуха в ночь с 19 на 20 января опустится до 0°, а с 21 на 22 января составит 0-3° мороза.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила предупреждение.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 января до утра 21 января ожидаются осадки, местами выпадет мокрый снег и снег. В отдельных местах осадки могут усилиться.

В связи с дождливой и ветреной погодой вероятна кратковременная метель.

В регионах Азербайджана нестабильные погодные условия сохранятся до полудня 21 января, временами ожидаются осадки, местами выпадет мокрый снег и снег. В некоторых местах осадки могут усилиться. Минимальная температура воздуха в предгорных районах ожидается на уровне 6° мороза, в горных районах 7-12° мороза, в высокогорных районах - 18-23° мороза.

На дорогах, особенно в горных и предгорных районах, ожидается гололед.