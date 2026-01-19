В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- 19 января, 2026
- 15:30
В Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура воздуха в ночь с 19 на 20 января опустится до 0°, а с 21 на 22 января составит 0-3° мороза.
Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии выпустила предупреждение.
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 января до утра 21 января ожидаются осадки, местами выпадет мокрый снег и снег. В отдельных местах осадки могут усилиться.
В связи с дождливой и ветреной погодой вероятна кратковременная метель.
В регионах Азербайджана нестабильные погодные условия сохранятся до полудня 21 января, временами ожидаются осадки, местами выпадет мокрый снег и снег. В некоторых местах осадки могут усилиться. Минимальная температура воздуха в предгорных районах ожидается на уровне 6° мороза, в горных районах 7-12° мороза, в высокогорных районах - 18-23° мороза.
На дорогах, особенно в горных и предгорных районах, ожидается гололед.