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В Баку ожидается дождь, в районах - снег

В Баку ожидается дождь, в районах - снег 30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 января 2024 г. 13:06
В Баку ожидается дождь, в районах - снег

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова ожидаются кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 3-5° тепла. Атмосферное давление - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега, которые к вечеру постепенно прекратятся, не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-9° тепла, ночью в горах 5-10°, днем - 0-5° мороза.

В некоторых горных районах ночью и утром дороги покроются льдом.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 30
Версия на азербайджанском языке Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq

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