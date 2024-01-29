В Баку ожидается дождь, в районах - снег

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова ожидаются кратковременные осадки.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 3-5° тепла. Атмосферное давление - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега, которые к вечеру постепенно прекратятся, не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-9° тепла, ночью в горах 5-10°, днем - 0-5° мороза.

В некоторых горных районах ночью и утром дороги покроются льдом.