В Баку ожидается дождь, а в районах мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, осадки, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер ближе к вечеру перейдет на временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 770 мм рт. ст., относительная влажность 80-90%.

МЭПР предупреждает, что 19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, дождь, местами сильный.

Что же касается погодных условий в районах Азербайджана, ожидается дождь и мокрый снег, в горных и предгорных районах – снег, местами интенсивный. Возможен туман. Днем скорость западного ветра временами может увеличиваться. Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 19-20 января в некоторых районах прогнозируются нестабильные погодные условия, дождь, мокрый снег, в горных и предгорных районах снег, местами сильный.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.