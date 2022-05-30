В Баку ожидается 31, в районах - 33 градуса тепла

31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 26-31° тепла, в Баку ночью 19-21° тепла, днем 28-30° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В некоторых горных районах днем возможны грозы, местами дожди. Ночью и утром туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.