Наверх

В Баку оштрафован знаменитый дворец торжеств

В Баку оштрафован знаменитый дворец торжеств

Поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана жалоба относительно вырубки деревьев на территории дворца торжеств "Neolit City" в Низаминском районе Баку была незамедлительно рассмотрена и факт подтвердился.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе расследования было установлено, что на территории дворца торжеств “Neolit City”, расположенного по улице Микаила Алиева, 3 Низаминского района, были вырублены 30 деревьев различных пород и этим природе нанесен ущерб в размере 37 380 манатов.

По факту составлен акт. Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для дачи вопросу правовой оценки и принятия в отношении виновных лиц мер в соответствии с законом.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!