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В Баку наблюдается пылевой туман

В Баку наблюдается пылевой туман 14:45
Экология
4 ноября 2021 г. 15:04
В Баку наблюдается пылевой туман
Report

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман, проникающий в нашу страну с воздушными массами с северо-восточного направления. В настоящее время уровень запыленности воздуха превышает норму в 2.5 раза.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, согласно спутниковым снимкам, наблюдаемый в воздухе пылевой туман носит трансграничный характер: "Ожидается, что такая пыльная погода сохранится в течение двух дней".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda havada toz dumanı müşahidə olunur

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