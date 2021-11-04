В Баку наблюдается пылевой туман

14:45

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пылевой туман, проникающий в нашу страну с воздушными массами с северо-восточного направления. В настоящее время уровень запыленности воздуха превышает норму в 2.5 раза.

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, согласно спутниковым снимкам, наблюдаемый в воздухе пылевой туман носит трансграничный характер: "Ожидается, что такая пыльная погода сохранится в течение двух дней".