В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман

С утра 23 июля в городе Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

С утра 23 июля в городе Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, пылевой туман носит локальный характер.

Причиной пыльной погоды является подъем пылевых масс с верхних слоев почвы в верхние слои атмосферы в результате усиления северо-западного ветра.

По данным автоматических станций мониторинга, в настоящее время количество пыли в воздухе превышает санитарную норму в 4,3 раза.

В зависимости от метеорологических условий пыльная погода может сохраниться еще ближайшие 2 дня.