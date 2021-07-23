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В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман С утра 23 июля в городе Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Экология
23 июля 2021 г. 09:44
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
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С утра 23 июля в городе Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, пылевой туман носит локальный характер.

Причиной пыльной погоды является подъем пылевых масс с верхних слоев почвы в верхние слои атмосферы в результате усиления северо-западного ветра.

По данным автоматических станций мониторинга, в настоящее время количество пыли в воздухе превышает санитарную норму в 4,3 раза.

В зависимости от метеорологических условий пыльная погода может сохраниться еще ближайшие 2 дня.

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Версия на азербайджанском языке Havada toz dumanı müşahidə edilir

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