В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму

В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму превысил норму.

В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха непрерывно осуществляется в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах столицы и городах Сумгайыт и Гянджа посредством автоматических станций.

Согласно анализу информации, в течение дня в Баку углекислый газ превышал норму в 1,6 раза, а в городах Сумгайыт и Гянджа - тетраоксид диазота превышал норму в 1,1 и 1,2 раза соответственно.

В качестве причины указывается интенсивность движения транспортных средств и другие виды антропогенного воздействия в этих местах.