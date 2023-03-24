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В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму

В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму превысил норму.
Экология
24 марта 2023 г. 19:23
В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму

В Баку концентрация углекислого газа в воздухе превышает норму.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха непрерывно осуществляется в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах столицы и городах Сумгайыт и Гянджа посредством автоматических станций.

Согласно анализу информации, в течение дня в Баку углекислый газ превышал норму в 1,6 раза, а в городах Сумгайыт и Гянджа - тетраоксид диазота превышал норму в 1,1 и 1,2 раза соответственно.

В качестве причины указывается интенсивность движения транспортных средств и другие виды антропогенного воздействия в этих местах.

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