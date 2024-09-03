В Баку концентрация пыли в воздухе превышает норму почти в 4,5 раза

09:52

Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах вдоль побережья Каспийского моря сегодня превышает допустимую норму в 4-4,5 раза.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, такая ситуация имеет трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями.

Специалист отметила, что в зависимости от метеоусловий пыль, попадающая в Азербайджан с территории Туркменистана, продержится в воздухе еще два дня.

Накануне в Баку и на Абшеронском полуострове концентрация пыли в воздухе превысила норму в 3 раза.