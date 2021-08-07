В Баку компанию оштрафовали за незаконную вырубку деревьев

Завершено разбирательство, проведенное Государственной службой экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев на улице Магсуда Ализаде, 17 в Баку.

Завершено разбирательство, проведенное Государственной службой экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев на улице Магсуда Ализаде, 17 в Баку.

Как передает Report, об этом сообщил представитель службы Вагиф Джавадов.

По его словам, установлено, что деревья были уничтожены со стороны ООО Azenteroil во время строительства жилого здания по указанному адресу.

"По факту в отношении ООО были составлены акт и протокол, собранные материалы направлены в Наримановский районный суд для взыскания с компании штрафа".

Напомним, что минувшим днем представитель службы сообщил, что на улице Магсуда Ализаде, 17 деревья были вырублены незаконно, продолжалось разбирательство для выявления собственника земли и виновных.