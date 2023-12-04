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В Баку и Сумгайыте содержание угарного газа в атмосфере превысило норму

В Баку и Сумгайыте содержание угарного газа в атмосфере превысило норму В Баку и Сумгайыте содержание угарного газа в атмосфере превысило норму.
Экология
4 декабря 2023 г. 20:09
В Баку и Сумгайыте содержание угарного газа в атмосфере превысило норму

В Баку и Сумгайыте содержание угарного газа в атмосфере превысило норму.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно посредством автоматических станций мониторинга качества воздуха в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском и Наримановском районах Баку и городах Сумгайыт и Гянджа.

На основе анализа данных, полученных со станций в течение дня, по показателям качества воздуха в городе Баку выявлено, что дисперсные частицы пыли превышали норму в 1,6 раза, угарный газ - в 1,3 раза, диоксид азота - в 1,1 раза. В Сумгайыте дисперсные частицы пыли превышали норму в 1,3 раза.

"Пыль, наблюдаемая в воздухе из-за метеорологических условий, носит локальный характер. Причина превышения нормы содержания угарного газа и диоксида азота связана с интенсивным движением транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором", - подчеркивается в сообщении.

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