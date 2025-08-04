В Баку и ряде регионов содержание пыли в воздухе превышает норму

В Баку и ряде регионов содержание пыли в воздухе превышает норму

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в южных районах и Аранской зоне наблюдается повышенная запыленность воздуха.

Как сообщает Report, об этом заявила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Она отметила, что в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,1-1,4 раза.

Аллахвердиева добавила, что наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями — она проникла на территорию страны с восточными и юго-восточными ветрами из соседних регионов.

Пыльная погода продлится примерно три дня в зависимости от метеорологической ситуации.