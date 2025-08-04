О нас

В Баку и ряде регионов содержание пыли в воздухе превышает норму

В Баку и ряде регионов содержание пыли в воздухе превышает норму В Баку и ряде регионов содержание пыли в воздухе превышает норму
Экология
4 августа 2025 г. 16:51
В Баку и ряде регионов содержание пыли в воздухе превышает норму

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в южных районах и Аранской зоне наблюдается повышенная запыленность воздуха.

Как сообщает Report, об этом заявила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

Она отметила, что в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,1-1,4 раза.

Аллахвердиева добавила, что наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями — она проникла на территорию страны с восточными и юго-восточными ветрами из соседних регионов.

Пыльная погода продлится примерно три дня в зависимости от метеорологической ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda və bəzi rayonlarda müşahidə olunan tozlu havanın səbəbi məlum olub

Экслюзивные новости

Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi