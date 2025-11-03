Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Баку и регионах ожидаются ливни

    Экология
    • 03 ноября, 2025
    • 12:30
    В Баку и регионах ожидаются ливни

    В Баку и на Абшеронском полуострове с утра 4 ноября до полудня 5 ноября местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных частях полуострова пойдут ливни.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В регионах Азербайджана с утра 4 ноября до полудня 5 ноября также местами ожидаются кратковременные дожди. Возможны ливни и грозы.

    Баку Абшеронский полуостров прогноз погоды сильные дожди ливни, грозы
