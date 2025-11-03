İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Bakıda və rayonlarda leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 03 noyabr, 2025
    • 12:20
    Bakıda və rayonlarda leysan gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 4-ü səhərdən 5-i gündüzədək bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli olacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 4-dən 5-i gündüzədək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti şimşək leysan
    В Баку и регионах ожидаются ливни

