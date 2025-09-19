Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Баку и регионах ожидаются ливни

    Экология
    • 19 сентября, 2025
    • 13:26
    В Баку и регионах ожидаются ливни

    20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В ночь с 19 на 20 сентября и утром 20 сентября местами на полуострове возможны ливневые дожди с грозами. Будет преобладать порывистый северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 16-18, днем ​​- 19-21 градус тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

    В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные ливни с грозами. Местами ожидаются интенсивные осадки, град и туман, в горных районах - снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-17, днем - ​​20-25, в горах ночью 1-5, днем - ​​5-9 градусов тепла.

    ливни Баку регионы служба гидрометеорологии
    Bakıda və bölgələrdə leysan yağacaq - PROQNOZ

