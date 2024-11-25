В Баку и регионах ожидаются ливни

До 27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах ожидаются осадки.

До 27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах ожидаются осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 25 ноября ожидаются интенсивные осадки, которые продлятся до полудня 27 ноября. В некоторых местах полуострова возможны грозы.

В районах Азербайджана осадки продлятся с перерывами до полудня 27 ноября, местами будут носить интенсивный ливневый характер, ожидаются грозы, в горных и предгорных районах выпадет снег.

Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках, в частности в реках Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.