В Баку и регионах ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- 15 сентября, 2025
- 18:01
В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 16 на 17 сентября и до вечера 17 сентября ожидаются переменные осадки.
Как сообщает Report, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.
В некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер, возможны грозы.
В районах Азербайджана с вечера 16 сентября и до 21 сентября ожидаются переменные осадки, грозы, в отдельных местах возможны ливни, град, в высокогорных районах дождь может перейти в мокрый снег.
Повышение уровня воды в некоторых горных реках может привести к кратковременным селям.
