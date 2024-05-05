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В Баку и регионах будет сильный ветер, на реках пройдут сели

В Баку и регионах будет сильный ветер, на реках пройдут сели В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 до утра 7 мая скорость ветра усилится до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 ​​м/с.
Экология
5 мая 2024 г. 17:27
В Баку и регионах будет сильный ветер, на реках пройдут сели

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 до утра 7 мая скорость ветра усилится до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 ​​м/с.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Нестабильная погода в регионах сохранится до утра 9 мая, периодически будут идти дожди. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, в горных районах пройдут грозы, возможны град и мокрый снег и снегопад.

Скорость восточного ветра увеличится до 15-20, с порывами до 23-28 м/с.

Также ожидается повышение уровня водности в реках, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək, yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

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