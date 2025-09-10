11 сентября в Баку и регионах Азербайджана пройдет дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером в пригородах возможен кратковременный небольшой дождь. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 25-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, грозы. В отдельных местах прогнозируются интенсивные ливни, град, в высокогорных районах мокрый снег, ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 27-30, в горах ночью 8-13, днем 14-17 градусов тепла.