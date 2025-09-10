ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    В Баку и регионах Азербайджана пройдет дождь

    Экология
    • 10 сентября, 2025
    • 12:31
    В Баку и регионах Азербайджана пройдет дождь

    11 сентября в Баку и регионах Азербайджана пройдет дождь.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером в пригородах возможен кратковременный небольшой дождь. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 25-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 60-65%.

    В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, грозы. В отдельных местах прогнозируются интенсивные ливни, град, в высокогорных районах мокрый снег, ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер местами временами усилится.

    Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 27-30, в горах ночью 8-13, днем 14-17 градусов тепла.

    погода прогноз Баку Абшерон
    Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Последние новости

    13:24

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    13:21

    МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

    Другие страны
    13:18

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    13:17

    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    13:17

    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТО

    Другие страны
    13:12

    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    13:10

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей