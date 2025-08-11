О нас

В Баку и регионах Азербайджана ожидаются ливни В Азербайджане нестабильные погодные условия сохранятся до конца недели.
Экология
11 августа 2025 г. 18:04
В Азербайджане нестабильные погодные условия сохранятся до конца недели.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В регионах Азербайджана временами ожидаются кратковременные ливни и грозы. В Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском и Горно-Ширванском регионах местами возможны интенсивные осадки и град.

В связи с ожидаемыми осадками вероятно повышение уровня воды в реках, а также кратковременные сели на некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.

В Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 12 на 13 августа и утром временами ожидаются дожди. В отдельных частях полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

Версия на азербайджанском языке Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Последние новости

