В Баку и регионах Азербайджана 7 мая ожидается до 23 градусов тепла

В Баку и регионах Азербайджана 7 мая ожидается преимущественно теплая погода, температура воздуха местами повысится до 23 градусов.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 11–14 градусов тепла, днем - 18–23. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 65–75%.

В районах местами ожидаются осадки, в отдельных местах - интенсивные, возможны грозы и град, в горах не исключен снег. Местами прогнозируется туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10–14 градусов, днем - 18–23, в горах ночью - 2–7 градусов, днем - 7–12, местами до 16 градусов тепла.