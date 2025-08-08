В Баку и некоторых регионах ожидается сильный ветер

В связи с ожидающейся с вечера 8 августа до полудня 11 августа ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана объявлено желтое предупреждение.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Джульфе, Ордубаде, Дашкесане, Гедабее, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Хызы, Гобустане, Джалилабаде, Билясуваре, Мингячевире, Гаджигабуле, Сабирабаде, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязани, Имишли, Бейлагане, Зардабе, Евлахе, Тертере, Барде, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Джебраиле, Ширване, Сальяне, Нефтчале, Саатлы, Агджабеди с перерывами будет преобладать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/с.