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В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха постепенно повысится

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха постепенно повысится В ближайшие дни в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха постепенно повысится.
Экология
26 сентября 2022 г. 17:37
В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха постепенно повысится

В ближайшие дни в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха постепенно повысится.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, ближайшие дни на территории страны пройдут преимущественно без осадков, с 27 по 30 сентября в ночные и утренние часы вероятен туман.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер: "В Баку и на Абшеронском полуострове 27-30 сентября ожидается постепенное повышение температуры воздуха до 24-27 градусов тепла, в горных районах – до 17-22 градусов тепла, в низменных районах – 30-34 градусов тепла".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu tədricən yüksələcək

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