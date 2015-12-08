​В Баку и на Абшероне ожидаются осадки

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в отдельных частях полуострова дожди примут более интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью будет 1-3, днем 9-11 градусов тепла.

9 декабря в большинстве районов Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются, однако, в северных и восточных районах прогнозируются дождь, мокрый снег и снег. Местами они примут интенсивный характер. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, значительные колебания атмосферного давления на Абшеронском полуострове 9-10 декабря и переход ожидаемого 9 числа сильного северного ветра на южный ветер в дневные часы 10 декабря будут, в основном, неблагоприятны для метеочувствительных людей.