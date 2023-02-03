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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков 4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
3 февраля 2023 г. 13:15
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможно выпадение осадков в виде снега. Временами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 0-5° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün hava proqnozu açıqlanıb

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