    В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, уровень превышает норму в два раза

    Экология
    • 31 августа, 2025
    • 19:35
    По данным автоматических станций, начиная с сегодняшнего вечера в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. В настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 1,8–2 раза.

    Как передает Report, об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева.

    Она отметила, что наблюдаемая пыль имеет трансграничный характер и проникла на территорию страны вследствие метеорологических условий с юго-восточными воздушными потоками. По ее словам, пыльная погода, в зависимости от метеоусловий, может продлиться в течение двух дней.

