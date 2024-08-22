В Баку и на Абшероне жаркая погода сохранится до 23 августа

В Баку и на Абшеронском полуострове жаркие погодные условия сохранятся до 23 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове жаркие погодные условия сохранятся до 23 августа.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Он отметил, что завтра максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39°, в Нахчыванской АР и Центральных районах - 35-38°, местами 40°, в горных районах - 25-30°.

Начальник службы отметил, что жаркая погода в Баку и на Абшеронском полуострове продлится до 23 августа, а в Нахчыванском и Центральных районах - до 23-24 августа.