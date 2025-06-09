В Баку и на Абшероне завтра воздух прогреется до 32 градусов тепла

12:01

В Баку и на Абшеронском полуострове 10 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова возможен кратковременный небольшой дождь, грозы. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются временами дожди, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.