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    В Баку и на Абшероне уровень пыли в воздухе превышает норму

    Экология
    • 22 сентября, 2026
    • 11:30
    В Баку и на Абшероне уровень пыли в воздухе превышает норму

    В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются пыльные погодные условия, уровень пыли в 1,2-1,3 раза выше нормы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

    Согласно информации Группы мониторинга загрязнения окружающей среды, наблюдаемая пыль носит трансграничный характер из-за метеорологических условий и проникла на территорию страны через юго-восточные воздушные потоки.

    "Ожидается, что в зависимости от метеорологических условий пыльные погодные условия сохранятся в течение двух дней", - говорится в сообщении.

    пыльный туман Баку Абшеронский полуостров
    Havada tozun miqdarı normadan artıqdır

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