В Баку и на Абшероне уровень пыли в воздухе превышает норму

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются пыльные погодные условия, уровень пыли в 1,2-1,3 раза выше нормы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно информации Группы мониторинга загрязнения окружающей среды, наблюдаемая пыль носит трансграничный характер из-за метеорологических условий и проникла на территорию страны через юго-восточные воздушные потоки.

"Ожидается, что в зависимости от метеорологических условий пыльные погодные условия сохранятся в течение двух дней", - говорится в сообщении.