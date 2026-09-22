В Баку и на Абшероне уровень пыли в воздухе превышает норму
Экология
- 22 сентября, 2026
- 11:30
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются пыльные погодные условия, уровень пыли в 1,2-1,3 раза выше нормы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
Согласно информации Группы мониторинга загрязнения окружающей среды, наблюдаемая пыль носит трансграничный характер из-за метеорологических условий и проникла на территорию страны через юго-восточные воздушные потоки.
"Ожидается, что в зависимости от метеорологических условий пыльные погодные условия сохранятся в течение двух дней", - говорится в сообщении.
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