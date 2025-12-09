Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    • 09 декабря, 2025
    • 12:48
    С вечера 9 декабря до вечера 11 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные, местами интенсивные осадки.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в среду в отдельных районах возможны продолжительные и сильные дожди, не исключается вероятность локального наводнения.

    В регионах Азербайджана в указанный период прогнозируются кратковременные дожди, в горных районах - снег. В некоторых районах Губа-Гусарского, Центрального Аранского и Лянкяран-Астаринского регионов ожидается усиление осадков.

    Прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на ряде горных водотоков возможны кратковременные сели.

    Növbəti iki gündə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
