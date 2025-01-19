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В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и сильный ветер

В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и сильный ветер Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные осадки.
Экология
19 января 2025 г. 12:42
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ряде районов Абшерона ночью и утром осадки могут усиливаться.

Днем порывистый северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 767 мм р.ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах возможно усиление осадков, которые к вечеру постепенно прекратятся.

В ряде районов страны прогнозируются туман и порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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