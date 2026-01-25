В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер
Экология
- 25 января, 2026
- 16:47
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологиии, в Баку и большинстве регионов страны 26-27 января ожидается усиление ветра.
В Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Нефтчале, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане и Мингячевире скорость северо-западного ветра будет варьироваться от 13,9 до 20,7 м/сек.
Последние новости
16:54
Фото
Турция и Катар обсудили вопросы региональной повесткиВ регионе
16:47
В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветерЭкология
16:34
Армия Израиля нанесла удар по боевикам "Хезболлах" на юге ЛиванаДругие страны
16:21
СМИ: "Ливерпуль" рассматривает Хаби Алонсо на пост главного тренераФутбол
16:13
В Турции опровергли установку РЛС в аэропорту Дамаска в военных целяхВ регионе
16:06
В Индии при обрушении глиняного карьера погибли три человекаДругие страны
16:04
В ряде регионов Азербайджана на дорогах ожидается гололедИнфраструктура
15:56
Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людейЗдоровье
15:40