    В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

    Экология
    • 25 января, 2026
    • 16:47
    В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

    В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологиии, в Баку и большинстве регионов страны 26-27 января ожидается усиление ветра.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Нефтчале, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане и Мингячевире скорость северо-западного ветра будет варьироваться от 13,9 до 20,7 м/сек.

    Азербайджан национальная служба гидрометеорологии сильный ветер желтое предупреждение
