В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологиии, в Баку и большинстве регионов страны 26-27 января ожидается усиление ветра.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Нефтчале, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Зангилане, Физули, Гяндже, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане и Мингячевире скорость северо-западного ветра будет варьироваться от 13,9 до 20,7 м/сек.