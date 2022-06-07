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В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове с 7 июня и до конца первой декады скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с.
Экология
7 июня 2022 г. 10:00
В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с 7 июня и до конца первой декады скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с.

Как сообщает Report, соответствующее предупреждение распространила Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана.

В районах Азербайджана с сегодняшнего дня и до полудня 11 июня местами ожидаются грозы, переменные дожди. Преимущественно в северных и западных районах осадки будут интенсивными, вероятен град.

Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Вероятно повышение уровня воды в реках.

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Версия на английском языке Strong wind, intense rainfall expected in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Güclü külək əsəcək, intensiv yağış yağacaq

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