В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с 7 июня и до конца первой декады скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 7 июня и до конца первой декады скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-25 м/с.

Как сообщает Report, соответствующее предупреждение распространила Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана.

В районах Азербайджана с сегодняшнего дня и до полудня 11 июня местами ожидаются грозы, переменные дожди. Преимущественно в северных и западных районах осадки будут интенсивными, вероятен град.

Западный ветер временами усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Вероятно повышение уровня воды в реках.